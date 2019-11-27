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المركزي البرازيلي: سنتدخل في سوق الصرف الأجنبية إذا لزم الأمر

01:43 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
المركزي البرازيلي: سنتدخل في سوق الصرف الأجنبية إذا لزم الأمر

روبرتو كامبوس نيتو

واشنطن - (د ب أ):

قال رئيس البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، إن صناع القرار في البرازيل سيتدخلون إذا لزم الأمر لتطبيع سوق الصرف الأجنبية.

وباعت السلطة النقدية دولارات في السوق الفورية مرتين الثلاثاء حيث تراجعت قيمة الريال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أعقاب تعليقات من جانب وزير الاقتصاد، باولو جويديس بأن ضعف العملة ليس مشكلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كامبوس نيتو إن سوق الصرف الأجنبية "كانت مختلة" عندما قرر البنك المركزي التدخل ، وشدد على أن إجراءات البنك لا تغير الاتجاه طويل الأجل للعملة.

وشدد على أن البرازيل "مهيئة بشكل جيد" لمواجهة الاضطرابات بالاحتياطيات النقدية الكبيرة وأكد ضرورة الفصل بين العملة والسياسة النقدية.

روبرتو كامبوس نيتو البنك المركزي البرازيلي سوق الصرف الأجنبية

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