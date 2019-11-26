أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

مقتل 39 على الأقل في الكونغو الديمقراطية بسبب الأمطار الغزيرة

10:26 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
مقتل 39 على الأقل في الكونغو الديمقراطية بسبب الأمطار الغزيرة

أرشيفية

جوما - (د ب أ)

لقي 39 شخصًا على الأقل حتفهم بعدما تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مسؤول.

وقال نيرون مبونجو، نائب حاكم كينشاسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد قمنا بإحصاء 39 قتيلا"، مضيفا أن عمليات البحث مستمرة.

وأوضح مبونجو أن العديد من الطرق تضررت كما دمرت العديد من المنازل، ومعظمهما في مقاطعات ليمبا ومونت نجافولا ونجاليما.

وأضاف أن سوء البناء كان سببا رئيسا في انهيار المنازل.

السيول الأمطار الكونغو الديمقراطية انهيار أرضي فيضان

الخبر التالى:

المحادثات الدستورية السورية في جنيف تصل لطريق مسدود
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر حكومي: إعلان حركة المحافظين غدًا