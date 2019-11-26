برلين تعتزم الإعلان عن "وضع مناخي طارئ" لاتخاذ إجراءات الحماية

برلين - (د ب أ)

تعتزم برلين الإعلان عن "وضع مناخي طارئ"، وذلك كأول ولاية ألمانية تقوم بهذه الخطوة، واعتبار هذا الإعلان قاعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في سبيل حماية المناخ.

وأكد متحدث باسم وزيرة البيئة في الولاية، ريجينه جونتر، العضو بحزب الخضر، أن حكومة الولاية ستعتمد المسودة التي أعدتها الوزيرة بهذا الشأن، وذلك خلال إحدى جلساته المقبلة.

وقال المتحدث إن العاصمة الألمانية ستنضم من خلال هذه الخطوة للعديد من البلديات المحلية على مستوى العالم، من بينها 50 بلدية في ألمانيا، وهي البلديات التي أعلنت بالفعل "حالة طوارئ مناخية"، ولكن الوزيرة المحلية، جونتر، ترفض الحدة التي يتضمنها هذا التعبير وتفضل استخدام عبارة "وضع مناخي طارئ".

وفقا لخطط الوزيرة جونتر فإن إقرار المسودة من قبل الحكومة المحلية سيتبعه إجراءات محددة وملموسة، حيث ستعزز حكومة برلين وفقا لذلك هدف خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 85% بحلول عام 2050، مقارنة بما كانت عليه عام 1990، إلى خفضها بنسبة 95% في نفس الفترة.

وقال المتحدث إنه، ووفقا لإعلان هذه الحالة، فإن الحكومة المحلية ستقيم أي قرار لها مستقبلا على أساس آثاره المتوقعة على المناخ.

كما تعتزم حكومة برلين تنقيح برنامجها الخاص بالطاقة وحماية المناخ و سـ "تعززه"، وفقا لتعبير المتحدث.