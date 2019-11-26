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الدفاع التركية: مقتل 17 شخصًا في هجوم لوحدات كردية برأس العين السورية

06:40 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الدفاع التركية: مقتل 17 شخصًا في هجوم لوحدات كردية برأس العين السورية

وزارة الدفاع التركية

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 17 شخصًا في هجوم بسيارة ملغومة لوحدات حماية الشعب الكردية قرب رأس العين في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم وقع في قرية تل حلف غربي رأس العين، وأدى أيضا إلى إصابة 20 شخصا على الأقل، حسبما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتسيطر قوات سورية مدعومة من تركيا على المنطقة منذ التوغل التركي في أكتوبر لطرد المقاتلين الأكراد، الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم "داعش".

وتعتبر تركيا المقاتلين الأكراد إرهابيين بسبب صلتهم بحزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل داخل تركيا.

وقبل 3 أيام، قتل 9 أشخاص في هجوم مشابه في حي الصناعة بمدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل التابعة لها.

وزارة الدفاع التركية رأس العين السورية سوريا

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