أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

الأمم المتحدة: مستعدون لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب في العراق

06:26 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الأمم المتحدة: مستعدون لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب في العراق

الأمم المتحدة

نيويورك - (أ ش أ):

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، استعداد المنظمة الدولية لتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب في العراق.

وقال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ورئيس مكتب المساعدة الانتخابية، وبحث خلال اللقاء جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا المستقلة"، مؤكدا أن المجلس سيعمل بتشريع هذين القانونين على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع أبناء الشعب.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة العراق انتخابات العراق

الخبر التالى:

الحوثيون يرحبون بإعلان التحالف الإفراج عن 200 من أسراهم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان