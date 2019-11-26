ارتفاع حصيلة قتلى واصابات زلازل ألبانيا

بلجراد- (د ب أ):

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 600 شخص جراء زلازل متتالية هزت منطقة ذات كثافة سكانية عالية في ساحل ألبانيا اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "تي.في.كلان" عن وزارة الدفاع.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألبانية إندري فوجا عبر موقع تويتر إن فرق الإنقاذ تبحث بين حطام المباني المتهدمة عن المفقودين في المنطقة حول مدينة دوريس الساحلية الأقرب إلى مركز الزلزال ومدينة تومان المجاورة لها.

وكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما على تويتر في وقت سابق أن "الزلزال القوي الذي وقع تسبب في تداعيات خطيرة، وللأسف تكبدنا خسائر في الأرواح".

كما كتب راما: "تم تشغيل جميع أجهزة الدولة من اللحظات المبكرة للغاية عقب الزلزال ... نعمل بشكل مكثف لإنقاذ حياة كل شخص في دوريس وتومان".

وتقدم الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة بالتعازي لألبانيا مع عرض المساعدة.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانسيتش اليوم الثلاثاء في بروكسل: "نتقدم بعميق التعازي لشعب وحكومة ألبانيا".

وأضافت أن مركز تنسيق استجابة الطوارئ في الاتحاد الأوروبي على "اتصال مستمر" مع سلطات الحماية المدنية الألبانية.

وقال رئيس الوزراء الألباني إن كل من ألمانيا وكوسوفو وصربيا وإيطاليا وبلغاريا واليونان قد أرسلت فرق طوارئ للمساعدة أو عرضت إرسالها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4ر6 درجات بمقياس ريختر ووقع قبيل الرابعة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء كان الأكثر قوة في ألبانيا خلال ثلاثة عقود من الزمن.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وكان المركز شمال مدينة دوريس على بعد نحو 25 كيلومترا غرب العاصمة تيرانا.

ووقع زلزال آخر بقوة 5.5 درجات بمقياس ريختر في المنطقة نفسها عقب الساعة السابعة صباحا.

كما وقعت هزة أخرى بقوة 5.4 درجات بمقياس ريختر جنوب غربي البوسنة بالقرب من الحدود مع كرواتيا ومدينتها التاريخية دوبروفنيك الساعة العاشرة صباحا تقريبا.

وبشكل إجمالي، سجل مركز رصد الزلازل في منطقة أوروبا والبحر المتوسط 20 هزة أرضية كان مركز إحداها في ألبانيا ومركز 16 منها في البحر الأدرياتيكي ومركز اثنين آخرين في البوسنة، وذلك منذ منتصف الليل وحتى الساعة 1100 صباح اليوم.

وتم تسجيل بعض الأضرار في جنوب مونتنيجرو وجنوب غرب البوسنة، كما تم الشعور بالهزات الأرضية في منطقة البحر الأدرياتيكي وفي إيطاليا ومنطقة البلقان.

وكانت هزة أرضية بقوة 8ر5 درجة قد وقعت على بعد 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة الألبانية تيرانا في أواخر سبتمبر الماضي، ما تسبب في إصابة عشرات الأشخاص.