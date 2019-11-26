حماس تعلن إرجاء تسليم ردها المكتوب بشأن الموافقة على الانتخابات العامة

غزة - (د ب أ):

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، إرجاء تسليم موقفها المكتوب بشأن الموافقة على إجراء الانتخابات العامة إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وقال القيادي في حماس صلاح البردويل ، في مؤتمر صحفي عقب استقبال وفدا من لجنة الانتخابات المركزية في غزة، إن إرجاء تسليم رد الحركة جاء "رفضا واستنكارا لجريمة السلطة الفلسطينية بفض اعتصام أسرى محررين في رام الله" احتجاجا على قطع رواتبهم الليلة الماضية.

ولم يحدد البردويل موعدا جديدا لتسليم رد حماس، لكنه ذكر أن الحركة "أعدت ردا مكتوبا يحمل مضامين داعمة وميسرة للعملية الانتخابية".

وقال إن "حماس رحبت بالانتخابات العامة باعتبارها خطوة مهمة على طريق استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة، وعملت على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات وخلق الأجواء الإيجابية".

وأضاف أن حماس "تشدد على ضرورة تأمين متطلبات عملية الانتخابات وعلى رأسها الحريات العامة وصون الحق في التعبير عن الرأي".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الخميس الماضي، أن الرئيس محمود عباس دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستلم ردا من 14 فصيلا وافقوا على الانتخابات، بانتظار الرد الرسمي المكتوب من حماس.

وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.

ويؤمل أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.