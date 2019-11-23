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قائد عسكري أمريكي: إيران وراء الهجوم على المنشآت النفطية السعودية

10:27 م السبت 23 نوفمبر 2019
قائد عسكري أمريكي: إيران وراء الهجوم على المنشآت النفطية السعودية

هجوم أرامكو

المنامة - (د ب أ)

قال قائد عسكري أمريكي كبير، اليوم السبت إن هناك أدلة "واضحة ومقنعة" على أن إيران كانت وراء الهجوم على منشآت النفط السعودية في سبتمبر.

وذكر الجنرال كينث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، متحدثا للصحفيين على هامش حوار المنامة 2019 المنعقد في البحرين، أن الولايات المتحدة ستسلم الدليل إلى السعودية قريبا.

وأضاف: "نواصل تنقيح المعلومات حول الهجمات ضد أرامكو وسنقدم هذه المعلومات بشكل أساسي للسعوديين".

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة منشأتين تديرهما شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" في محافظة بقيق شرقي السعودية في 14 سبتمبر، مما اضطر المملكة إلى وقف حوالي نصف إمداداتها النفطية بعد ذلك.

مهاجمة المنشآت النفطية النفط السعودي أرامكو السعودية إيران

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