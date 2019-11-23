رسميًا.. السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين

القاهرة- (مصراوي):

تُسلَّم المملكة العربية السعودية صباح اليوم السبت، رسميًا، رئاسة مجموعة العشرين (جي 20) لمدة عام، وذلك تتويجًا لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي اقترح خلال قمة هانجتشو الصينية في 2016 استضافة المملكة قمة العشرين، لتتم الموافقة على الاقتراح في القمة التالية التي عُقدت في هامبورغ الألمانية 2017.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وهو شاب يتمتع بخبرة دبلوماسية في الغرب، إلى مدينة ناجويا اليابانية، أمس الجمعة، للاجتماع مع نظرائه في مجموعة العشرين، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

وسوف يتسلّم الأمير فيصل رئاسة المجموعة في حفل اليوم السبت في ناجويا، التي يجتمع فيها وزراء خارجية مجموعة العشرين لإجراء محادثاتهم.

وستعمل المملكة من خلال رئاستها القمة في عام 2020، على تقوية التعاون مع شركائها في المجموعة لتحقيق الأهداف الموضوعة لـ"جي 20"، ومواصلة النقاشات للوصول إلى توافق دولي حول القضايا الاقتصادية الملحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار النظام العالمي وازدهاره.

وفي خطابه السنوي بمجلس الشورى، الأربعاء الماضي، قال خادم الحرمين الشريفين إن رئاسة المملكة مجموعة العشرين اعتبارًا من الشهر المقبل دليلٌ على الدور المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الملك سلمان: "نأمل أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجّهنا بإعداده خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة، في تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح الدول والشعوب كافة".

ومن المُقرر أن يعقد مسؤولو وزارات مالية دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم، اجتماعاً لهم خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لبحث سبل مواجهة مخاطر تدهور الاقتصاد العالمي.