موسكو: نأمل بتسوية قريبة في لبنان على أساس توافق وطني

موسكو - (أ ش أ):

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف عن أمل موسكو بأن تتوصل الأطراف اللبنانية إلى تسوية للوضع في البلاد في أقرب وقت، وعلى أساس توافق وطني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة إن بوجدانوف والممثل الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لدى موسكو، جورج شعبان بحثا الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في لبنان، حيث أكد بوجدانوف موقف موسكو المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه واستقراره السياسي الداخلي.

وعبر بوجدانوف عن أمل روسيا "في نجاح الجهود التي تبذلها القيادة اللبنانية، وبينها (رئيس حكومة تصريف الأعمال) سعد الحريري، لحل المسائل ذات الأولوية والمتعلقة بالأجندة اللبنانية الداخلية، بما في ذلك شكل وتركيبة الحكومة الجديدة، في أسرع وقت وعلى أساس توافق وطني".

وشددت الوزارة على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "قادرة على حل المشكلات المعقدة التي يواجهها المجتمع اللبناني على نحو فعال".