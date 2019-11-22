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منظمة أممية : العثور على جثث 6 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

06:32 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
منظمة أممية : العثور على جثث 6 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

انتشال جثث من المياه قبالة سواحل ليبيا


روما (د ب أ)
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة العثور على جثث ما لا يقل عن ستة مهاجرين قبالة الشواطئ الليبية وسط زيادة في عدد المغادرين من ليبيا.

ونشر مكتب المنظمة في ليبيا على موقع تويتر "جرى العثور على ما لا يقل عن 6 جثث من المهاجرين قبالة شاطئ الخمس في ليبيا هذا الصباح".

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن 90 مهاجرا آخر تم اعتراضهم في البحر، ونقلهم إلى الشاطئ بواسطة خفر السواحل الليبي.

وأفادت المنظمة في بيان منفصل أن تسعة قوارب على الأقل ، يحملون أكثر من 600 مهاجر ، انطلقت على الطريق البحري الخطير خارج ليبيا بين الثلاثاء والخميس.

وقال البيان "هذه الزيادة الواضحة في أعداد المغادرين من ليبيا تأتي في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها بعضا من أعنف أعمال القصف منذ اندلاع الصراع في أبريل."

جثث لاجئين سواحل ليبيا غرق مهاجرين

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