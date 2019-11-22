بوتين: العمليات العسكرية في سوريا كانت اختبارا جادا لمهنية قواتنا المسلحة

موسكو- (د ب ا):

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الروسية في سوريا كانت اختبارا جادا لمهنية القوات المسلحة.

وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "كانت العملية ضد العصابات الإرهابية في سورية اختبارًا جادًا لمهنية قواتنا المسلحة، لقد تم الإنتهاء من العمليات العسكرية، ولكن الخبرة القتالية المكتسبة أصبحت مطلوبة اليوم في البناء العسكري"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

وأشار إلى أن هذه التجربة يتم استخدامها وتحسينها خلال التدريبات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة.

وكان الرئيس الروسي أعلن، منذ أيام، أنه بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سورية، تم تحرير 90 % من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وتم اعادتها لسيطرة الحكومة السورية.

يشار إلى أن روسيا تنشر قوات في سوريا، بناء على طلب حكومتها، منذ شهر سبتمر عام 2015 لدعم القوات السورية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية.