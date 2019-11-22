هونج كونج: المحكمة العليا تسمح للحكومة بفرض حظر مؤقت على أقنعة الوجه

هونج كونج.

وكانت المحكمة العليا قضت في وقت سابق بعدم دستورية هذا القانون.

وفرضت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام الشهر الماضي حظر ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات، واستدعت بذلك صلاحيات طوارئ تعود للحقبة الاستعمارية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن خطوة الرئيسة التنفيذية للإقليم قد أبطلتها المحكمة العليا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ووافقت الشرطة في هونج كونج بشكل مؤقت على وقف تنفيذ القانون، حيث تجاهل المتظاهرون الأمر واستمروا في ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات.

وفي خطوة قد تشير إلى شبح التدخل المباشر في النظام القضائي لهونج كونج، نددت الصين يوم الاثنين الماضي بالحكم المبدئي للمحكمة، قائلة إنه "أضعف بقوة" صلاحيات الرئيسة التنفيذية لام.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه هونج كونج لإجراء انتخابات محلية بعد غد الأحد، حيث تنتشر قوات شرطة مكافحة الشغب لحماية مراكز الاقتراع، وذلك بعد أسبوعين من الاضطرابات العنيفة.

وتسود احتجاجات عنيفة هونج كونج، المركز المالي الآسيوي، منذ خمسة أشهر، اعتراضا على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين. وقد تم سحب مشروع القانون.