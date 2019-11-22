الجيش الجزائري يعتقل 6 أشخاص لدى محاولتهم الالتحاق بجماعات إرهابية

الجزائر- (د ب أ):

افادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفارز للجيش اعتقلت أمس الخميس، 6 اشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

واوضحت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أنه جرى اعتقال 4 أشخاص بولاية غليزان، وشخص خامس بولاية مستغانم، وسادس بولاية تمنراست اقصى جنوبي البلاد.

ووصل عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب محاولاتهم الالتحاق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ 3 أيام إلى 15.