إيران تحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية

القاهرة - (مصراوي)

أصدر مجلس خبراء القيادة في إيران، قرارًا يقضي بحظر استخدام مواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، في إيران، بزعم أن دورها تخريبي خلال الاحتجاجات الأخيرة، وذلك بعد أن رفعت السلطات الحجب عن خدمة الإنترنت ببعض المناطق.

ونقل التليفزيون الإسرائيلي، تصريحات المتحدث باسم مجلس الخبراء أحمد خاتمي، ويقول: "إن شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، وتطبيقات المراسلة، لعبت دورًا تخريبيًا خلال الاحتجاجات الأخيرة"، حسبما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" عربي.

وأضاف أن قرار مجلس خبراء القيادة جاء لمنع أنشطة تلك الشبكات.

وأكد خاتمي، على ضرورة حظر السلطات الإيرانية لتلك التطبيقات الأجنبية.

وشهدت المظاهرات التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، أعمال عنف ومحاولات لقمع المظاهرات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وإصرار من النظام الإيراني على قرار رفع الأسعار، فيما رد المتظاهرون بحرق صور المرشد الأعلى آية الله خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، وهتفوا ضدهم في عدة مدن.

ولم يتضح بعد الحجم الفعلي للمظاهرات، والأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين، مع استمرار قطع الإنترنت في المدن الإيرانية.