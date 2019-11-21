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رئيسة "النواب الأمريكي": الأدلة واضحة على استغلال ترامب لمنصبه

08:39 م الخميس 21 نوفمبر 2019
رئيسة "النواب الأمريكي": الأدلة واضحة على استغلال ترامب لمنصبه

نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس دونالد ترامب قد استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية وقوض الأمن القومي، في حين يواصل مشرعون بالمجلس تحقيقا في إطار مساءلة الرئيس.

وأكدت بيلوسي خلال حديثها في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي -نقلا عن صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية- أن الأمر متروك للجنة الاستخبارات في مجلس النواب لتحديد كيفية المضي في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون وأضافت أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن المساءلة.

وقالت بيلوسي للصحفيين "الدليل واضح ... أن الرئيس استخدم مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية خاصة وهو بذلك قوض الأمن القومي، لقد انتهك يمين منصبه".

من جانبه، نفى الرئيس دونالد ترامب ارتكاب أي مخالفات.

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نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب

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