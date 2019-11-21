تحرك في الكنيست بعد توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو

مصراوي – وكالات:

طالب آفي نيسنكورن القيادي بحزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الخميس، من أعضاء الكنيست ترشيح زعيم حزبه بيني جانتز كرئيس للوزراء بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل، وذلك بعد توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالفساد.

وقرر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، توجيه اتهامات لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص قضايا فساد.

الاتهامات الموجهو لنتنياهو تتضمن الرشوة والاحتيال لنتنياهو، وبذلك يكون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال يواجه اتهامات وهو في منصبه.

وبحسب بيانات سابقة للإدعاء الإسرائيلي فإن التهم الموجهة لنتنياهو تتلخص في 3 ملفات، أولها تهم بالاحتيال وخرق الثقة في الملف 1000 والاحتيال وخرق الثقة في الملف 2000 وتلقي الرشوة والغش وخرق الثقة في الملف 4000.