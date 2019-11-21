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استطلاع : ترامب ما زال يحظى بشعبية كبيرة رغم تحقيق الكونجرس

04:50 م الخميس 21 نوفمبر 2019
استطلاع : ترامب ما زال يحظى بشعبية كبيرة رغم تحقيق الكونجرس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ

كشف استطلاع حديث عن أن حجم التأييد الشعبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتراجع برغم جلسات تحقيق المساءلة التي يجريها الكونجرس بشأنه ،وأن الموافقة على تعامل ترامب مع القضايا الاقتصادية يحقق أرقاما قياسية جديدة.

وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة "جالوب" الأمريكية لأبحاث الرأي، إلى أن 57% من الأمريكيين موافقون على قرارات ترامب الاقتصادية، استنادا إلى تحقيق سوق الأسهم ارتفاعات جديدة في مقابل انخفاض معدلات البطالة.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة الموافقة على سياسات الرئيس الأمريكي ارتفعت إلى قرابة 43% هذا العام ، وكانت آخر مرة حقق فيها هذا المعدل قبل ظهور قضية مكالمته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي أثارت حولها جدلا واسعا وتسببت في فتح التحقيق في الكونجرس.

ويعد من أهم نتائج هذا الاستطلاع أن الجمهوريين، من أنصار حزب ترامب ، ما زالوا يؤيدون بقوة الرئيس بنسبة 90% ، وهو ما علقت عليه مؤسسة " جالوب " بأنه جاء على الرغم من جلسات التحقيق بشأن مساءلة الرئيس في الكونجرس مؤكدة أن ترامب ما زال يحظى بشعبية كبيرة من جانب الجمهوريين في تقييمهم لأداء الرئيس لمهامه.

هذا المحتوى من

شعبية ترامب فضيحة أوكرانيا عزل ترامب دونالد ترامب

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