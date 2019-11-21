السعودية تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة جدول أعمال سياستها الخارجية

الرياض - (د ب أ):

أكدت السعودية اليوم الخميس أن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة جدول أعمال سياستها الخارجية.

جاء ذلك خلال بيان المملكة أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي ألقتها اليوم السكرتير أول سارة عاشور ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت عاشور أن المملكة تؤكد بشكل مستمر على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها لقيادة المملكة وشعبها، حتى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المتفق عليها ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة.

وجددت عاشور في ختام الكلمة تأكيد المملكة على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومؤكدة من هذا المنطلق دعم القرارات التي ستقدمها اللجنة في الجمعية العامة.