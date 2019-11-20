طيران الإمارات تؤكد طلبية بـ 8.8 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينج 787

دبي- (د ب أ):

وقعت شركة طيران الإمارات طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9 بقيمة 8ر8 مليار دولار أمريكي ( 32.3 مليار درهم)، في اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران 2019، ومارست الشركة حقها في استبدال طائرات 777X بطائرات 787.

وقال مسؤولون في الشركة، للصحفيين اليوم الأربعاء إن الصفقة تشمل طائرات البوينج 787 دريملاينر، التي ستبدأ طيران الإمارات استلامها اعتباراً من مايو2023، ويستغرق اكتمالها خمس سنوات.

أما بالنسبة لطائرات 777X، فسوف تواصل طيران الإمارات حوارها مع بوينج في الأسابيع القليلة المقبلة بشأن مواعيد التسليم، وبذلك يبلغ إجمالي طلبيات طيران الإمارات من بوينج 126 طائرة.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية للصفقات المؤكدة التي أعلنتها طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2019، إلى 4ر24 مليار دولار (91 مليار درهم).

ووقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، على الصفقة مع ستانلي ديل الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية.

وقال: "تأتي هذه الصفقة وقبلها صفقة الإيرباص لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي ولتلبية نمو الطلب المستقبلي على السفر عبر شبكة خطوطنا العالمية، وتمثل هذه الصفقة استثمارا مستقبلياً كبيراً وإضافة قيّمة لأسطولنا في المستقبل".

وأضاف: "سوف تعزز طائرات 787 تنوع أسطولنا وتمنحنا مزيداً من المرونة التشغيلية من حيث السعة والمدى والاستخدام لربط مزيد من المدن العالمية عبر دبي، ونؤكد التزامنا نحو برنامج 777X ونتطلع قدماً إلى إدخال هذه الطائرة الخدمة ضمن أسطولنا".

من جانبه، قال ستانلي ديل: "سعداء لتأكيد هذه الطلبية المهمة من إحدى الناقلات الجوية العالمية، اتفاقيتنا ترسخ خطط طيران الإمارات لتشغيل طائرات 787 دريملاينر و777X، التي تعد أكفأ وأفضل تشكيلة من طائرات الجسم العريض في هذه الصناعة".

وتمتد شراكة طيران الإمارات مع شركة بوينج إلى عقود عدة، وهي أكبر مشغل لطائرات 777 على مستوى العالم، حيث يضم أسطولها حالياً 155 طائرة من هذا الطراز.

وتخدم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، 159 مدينة في القارات الست.