دوي انفجارات جنوب غرب العاصمة السورية والدفاعات الجوية تطلق عشرات المضادات
01:59 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
دمشق - (د ب أ):
أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات قوية جنوب غرب العاصمة دمشق، وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عشرات المضادات.
من جهتها ، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية أسقطت "عدة أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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