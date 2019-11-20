دوي انفجارات جنوب غرب العاصمة السورية والدفاعات الجوية تطلق عشرات المضادات

دمشق - (د ب أ):

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات قوية جنوب غرب العاصمة دمشق، وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عشرات المضادات.

من جهتها ، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية أسقطت "عدة أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.