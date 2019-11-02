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    روسيا اليوم: اغتيال رئيس مركز لمحاربة التطرف في موسكو

    08:59 م السبت 02 نوفمبر 2019
    روسيا اليوم: اغتيال رئيس مركز لمحاربة التطرف في موسكو

    علم روسيا

    القاهرة (مصراوي)

    أكدت لجنة التحقيق الروسية اغتيال، إبراهيم إلجاركييف، رئيس مركز محاربة التطرف الخاص بجمهورية إنغوشيا والتابع لوزارة الداخلية، بحسب موقع روسيا اليوم.

    وأعلن المكتب الصحفي للجنة "فتح تحقيق جنائي في قتل شخصين غربي موسكو، أحدهما رئيس مركز محاربة التطرف في جمهورية إنغوشيا".

    ونقلت روسيا اليوم عن مصادر في الأجهزة الأمنية قولها إن مسلحا مجهولا أطلق النار على شخصين في شارع "أكاديميكا أنوخينا" غربي موسكو، مساء السبت، وأرداهما قتيلين.

    وأفادت وسائل إعلام روسية أن أحد القتيلين هو رئيس مركز محاربة التطرف، إلجاركييف، أما الآخر فهو شقيقه الأصغر.

    وأطلقت شرطة العاصمة الروسية عملية بحث عن مطلق النار، الذي توارى عن الأنظار على متن سيارة "BMW"، حسب مصادر في شرطة موسكو.

    روسيا وسكو براهيم إلجاركييف غتيال مهورية إنغوشيا

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