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    تركيا تهدد باعادة الداعشيين المحتجزين لديها إلى دولهم

    03:29 م السبت 02 نوفمبر 2019
    تركيا تهدد باعادة الداعشيين المحتجزين لديها إلى دولهم

    وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

    إسطنبول- (د ب أ):

    قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت، إن بلاده "ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

    وأضاف صويلو في تصريحات في أنقرة أن تركيا نقلت عناصر "داعش" الأجانب الذين جرى ضبطهم في رأس العين وتل أبيض، خلال عملية "نبع السلام"، إلى سجون محصنة بمنطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

    وتابع أنه بعد احتجاز هؤلاء لفترة في تلك السجون، سيتم إرسالهم إلى البلدان التي ينتمون إليها.

    ولفت إلى أن دولا تتملص من استلام رعاياها المنتمين لـ"داعش"، عبر إسقاط الجنسية عنهم.

    واستطرد : "لا يمكن قبول تجريد عناصر داعش من الجنسية وإلقاء العبء على عاتق الآخرين فهذا تصرف لا مسؤول".

    وأوضح أنه ليست هولندا فقط من تجرد إرهابيي "داعش" من الجنسية، وبريطانيا أيضا تقوم بذلك، "فالجميع يلجأ لأسهل السبل" بهدف التملص من المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

    ولم يحدد صويلو عدد الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم لداعش أو عائلاتهم الذين أسرتهم تركيا منذ أطلقت عمليتها العسكرية نبع السلام في شمال شرق سوريا في التاسع من أكتوبر الماضي.

    ورفضت العديد من الدول الأوروبية عودة مقاتلي داعش وزوجاتهم وأراملهم الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.

    سليمان صويلو تركيا تنظيم داعش الأرهاب

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