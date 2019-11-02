استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت على قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا يبلغ (27 عاما) توفى متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف إسرائيلي غرب خان يونس جنوب القطاع فجر اليوم، كما أصيب شخصان آخران بجروح متوسطة.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على قطاع غزة الليلة وفجر اليوم بعد ساعات من إعلانها عن رصد إطلاق قذائف صاروخية على جنوب أراضيها.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على عدد كبير من مواقع التدريب لحركة حماس في مناطق متفرقة من قطاع غزة ما خلف أضرارا كبيرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان أنه تم "رصد إطلاق ٧ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

ولاحقا أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية أخرى أطلقت من قطاع غزة أسفرت عن إصابات بالهلع وأضرار مادية، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذائف.

من جهته قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إن "قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع المقاومة وأهلنا في غزة استمرار لمسلسل العدوان بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء".

وحمل برهوم في بيان صحفي إسرائيل "تبعات العدوان وتداعياته، فحجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتدمير والتخريب، وإن قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال".