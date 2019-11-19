رئيس وزراء كندا يستعد للكشف عن حكومته الجديدة غدًا الأربعاء

أوتاوا - (أ ش أ):

يستعد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، ظهر يوم غد الأربعاء، للكشف عن أعضاء حكومته الجديدة، حيث ستبدأ مراسم أداء اليمين الدستورية في قاعة "ريدو" الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت أوتاوا.

واستغرق ترودو شهرًا كاملاً منذ فوزه في الانتخابات العامة الشهر الماضي للإعداد لتشكيل حكومته.

ومن المتوقع أن يوازن ترودو في اختياراته بين الرجال والنساء في الحكومة وسيحاول تحقيق التوازن بين مختلف الاعتبارات الإقليمية والعرقية والدينية، كما سيأخذ في الاعتبار حقيقة أن الليبراليين فازوا فقط بأقلية من المقاعد في مجلس العموم ولم يحصلوا على أي مقعد في مقاطعات ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا، حيث تصاعد الحديث عن انفصال الغرب منذ الانتخابات الفيدرالية في 21 أكتوبر.