نتنياهو يدعو جانتس لتشكيل حكومة وحدة للحفاظ على أمن اسرائيل

تل ابيب - (دب ا)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شريط فيديو مساء اليوم الثلاثاء، بيني جانتس زعيم حزب أبيض أزرق ورئيس الوزراء المكلف، وأفيجدور ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا إلى الانضمام إليه في حكومة وحدة "لإبقاء إسرائيل آمنة وضم وادي الأردن".

ويجتمع نتنياهو مع جانتس في الساعة 10:00 مساء يوم الثلاثاء في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف جانتس لتشكيل حكومة في منتصف ليل الأربعاء/الخميس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

ويأتي اجتماع نتنياهو مع جانتس بعد اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء ليبرمان، وذلك ضمن جهود حثيثة يقوم بها نتنياهو للاحتفاظ برئاسة الحكومة، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لغريمه جانتس لتشكيل حكومته.

وبعد لقاء نتنياهو وليبرمان أصدر الجانبان بيانا وصفا فيه اللقاء بالبناء، وأشارا إلى مواصلة الجهود لتشكيل حكومة وحدة، دون المزيد من التفاصيل.

كان تم تكليف جانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في تشكيلها، في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر الماضي وكانت الثانية في نصف عام.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر.