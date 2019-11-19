إرجاء جلسة مجلس النواب اللبناني لعدم اكتمال النصاب

بيروت-(د ب أ):

أعلن مجلس النواب اللبناني إرجاء جلسته التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، وذلك لعدم اكتمال النصاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلان عن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر القول :"بعد ساعتين من الانتظار ... لم يكتمل النصاب".

كان محتجون من كافة المناطق اللبنانية قد توافدوا إلى محيط مجلس النواب صباح اليوم لمنع النواب من الوصول إلى المجلس.