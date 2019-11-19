إرجاء جلسة مجلس النواب اللبناني لعدم اكتمال النصاب
11:39 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
بيروت-(د ب أ):
أعلن مجلس النواب اللبناني إرجاء جلسته التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، وذلك لعدم اكتمال النصاب.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلان عن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر القول :"بعد ساعتين من الانتظار ... لم يكتمل النصاب".
كان محتجون من كافة المناطق اللبنانية قد توافدوا إلى محيط مجلس النواب صباح اليوم لمنع النواب من الوصول إلى المجلس.
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