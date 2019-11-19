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إرجاء جلسة مجلس النواب اللبناني لعدم اكتمال النصاب

11:39 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
إرجاء جلسة مجلس النواب اللبناني لعدم اكتمال النصاب

مجلس النواب اللبناني

بيروت-(د ب أ):

أعلن مجلس النواب اللبناني إرجاء جلسته التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، وذلك لعدم اكتمال النصاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلان عن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر القول :"بعد ساعتين من الانتظار ... لم يكتمل النصاب".

كان محتجون من كافة المناطق اللبنانية قد توافدوا إلى محيط مجلس النواب صباح اليوم لمنع النواب من الوصول إلى المجلس.

مجلس النواب اللبناني لبنان احتجاجات لبنان بيروت

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