رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن قبول كيانات غير شرعية في البلاد

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أنه لا يمكن قبول كيانات غير شرعية في البلاد أو سلاح خارج شرعية الدولة.

وقال عبد المهدي في كلمة له في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية "إن هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولا خيار غير دعم القوات المسلحة ، ولا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة" .

وأضاف "إن في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام وكان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في أهدافه بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

من جانب أخر، استقبل رئيس الحكومة العراقية اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق ماثيو تولر وقائد القوات المركزية الامريكية باتريك وايت، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون المشترك لمحاربة بقايا عصابة داعش الارهابية وتدريب القوات العراقية .

كما استقبل عبد المهدي اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت وجرى بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات والتعاون بين العراق والأمم المتحدة ودعم الاستقرار في البلاد .