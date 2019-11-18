أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن قبول كيانات غير شرعية في البلاد

07:46 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن قبول كيانات غير شرعية في البلاد

عادل عبد المهدي

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أنه لا يمكن قبول كيانات غير شرعية في البلاد أو سلاح خارج شرعية الدولة.

وقال عبد المهدي في كلمة له في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية "إن هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولا خيار غير دعم القوات المسلحة ، ولا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة" .

وأضاف "إن في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام وكان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في أهدافه بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

من جانب أخر، استقبل رئيس الحكومة العراقية اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق ماثيو تولر وقائد القوات المركزية الامريكية باتريك وايت، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون المشترك لمحاربة بقايا عصابة داعش الارهابية وتدريب القوات العراقية .

كما استقبل عبد المهدي اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت وجرى بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات والتعاون بين العراق والأمم المتحدة ودعم الاستقرار في البلاد .

عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العراق احتجاجات العراق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان