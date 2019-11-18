  • عاجل:مباشر.. جزر القمر 0 - 0 مصر.. تصفيات أمم إفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية

    03:13 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية

    جامعة الدول العربية

    القاهرة - (مصراوي):

    صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنه تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الحالي بالرياض.

    وأضاف المصدر أن السعودية، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، أفادت كلا من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة وعلى أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

    ونوه المصدر بأن قمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية، إذ انطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

    جامعة الدول العربية القمة العربية الأفريقية الرياض
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان