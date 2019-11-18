القاهرة - (مصراوي):

صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنه تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الحالي بالرياض.

وأضاف المصدر أن السعودية، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، أفادت كلا من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة وعلى أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

ونوه المصدر بأن قمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية، إذ انطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.