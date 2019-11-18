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    أمير الكويت يوجه كلمة لمواطنيه مساء اليوم

    12:37 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    أمير الكويت يوجه كلمة لمواطنيه مساء اليوم

    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

    الكويت- (د ب أ):

    أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيوجه كلمة للمواطنين مساء اليوم.

    فادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، بأن الشيخ جابر المبارك رفع إلى أمير البلاد كتاب اعتذار عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بعد فترة وجيزة من تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.

    وكانت حكومة الجابر قدمت استقالتها الخميس الماضي وسط توترات مع البرلمان.

    وتعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر من عام 2017 . وشكل جابر الصباح الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011

    أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح تويتر

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