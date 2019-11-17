مقتل رجل شرطة في تظاهرات بغرب إيران

طهران- (د ب أ):

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، الأحد، إن رجل شرطة لقي حتفه خلال مظاهرات عنيفة غربي البلاد.

وأضافت أن رجل الشرطة قُتِلَ خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة "كرمانشاه".

كانت مظاهرات اندلعت في العديد من المناطق بأنحاء إيران بسبب حصحصة البنزين وارتفاع أسعار الوقود.