  • عاجل:حجز قضية "محاكمة راجح" في قتل محمود البنا للنطق بالحكم في 22 ديسمبر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح برج كهرباء أوسيم احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان

    مقتل رجل شرطة في تظاهرات بغرب إيران

    03:03 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    مقتل رجل شرطة في تظاهرات بغرب إيران

    الاحتجاجات في إيران

    طهران- (د ب أ):

    قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، الأحد، إن رجل شرطة لقي حتفه خلال مظاهرات عنيفة غربي البلاد.

    وأضافت أن رجل الشرطة قُتِلَ خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة "كرمانشاه".

    كانت مظاهرات اندلعت في العديد من المناطق بأنحاء إيران بسبب حصحصة البنزين وارتفاع أسعار الوقود.

    الاحتجاجات في إيران مقتل رجل شرطة إيران طهران

    الخبر التالى:

    بعد تعليق الخدمة.. دبلوماسي أمريكي: نستطيع إعادة الإنترنت للإيرانيين
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان