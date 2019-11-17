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    نقل رئيس صربيا إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب

    03:00 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    نقل رئيس صربيا إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب

    الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

    بلجراد- (د ب أ):

    أعلن وزير الصحة في صربيا، زلاتيبور لونتشار، الأحد، أن مشكلات القلب المزمنة التي يعاني منها رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، أصبحت تهدد حياته.

    وقال لونتشار لوكالة الأنباء الرسمية (تانجوج): "أنقذ الأطباء حياته أمس الأول الجمعة. وتبين لدى دخوله المستشفى، أن حياته في خطر".

    وكانت حكومة فوتشيتش ذكرت صباح أمس السبت أنه نقل إلى مستشفى في بلجراد بعد ظهر أمس الأول الجمعة، حيث كان يعاني من مشكلات في القلب والأوعية الدموية.

    وأضافت مستشارة الرئيس، سوزانا فاسيليفيتش لاحقا أن حالته مستقرة، وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي.

    وغرد فوتشيتش بعد ظهر أمس السبت أنه يتوقع تحمل أعباء عمله بشكل كامل غدا الاثنين.

    ألكسندر فوتشيتش صربيا وزير الصحة في صربيا بلجراد زلاتيبور لونتشار

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