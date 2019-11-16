المرشح الرئاسي الجزائري عبد المجيد تبون يلتقي السفير الأمريكي بالجزائر

الجزائر - (أ ش أ):

استقبل المرشح الرئاسي الجزائري عبد المجيد تبون السفير الأمريكي لدى الجزائر جون ديروشر، وذلك بمقر حملته الانتخابية بالجزائر العاصمة.

ونشر تبون ، اليوم السبت ، صورة اللقاء على صفحته الرسمية على موقع (فيس بوك)، وعلق عليها قائلا "سعدت اليوم باستقبال سفير الولايات المتحدة لدى الجزائر السيد جون دويرشر ، وتأكد في اللقاء أن علاقات بلدينا كانت ولا تزال قوية، وتمنينا أن تبقى كذلك في المستقبل".

وكان تبون قد استقبل الأسبوع الماضي فرناندو موران كالفو-سوليتو سفير أسبانيا بالجزائر.