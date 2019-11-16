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ترامب يطالب اليابان بمضاعفة ما تدفعه للقوات الأمريكية أربع مرات

05:42 ص السبت 16 نوفمبر 2019
ترامب يطالب اليابان بمضاعفة ما تدفعه للقوات الأمريكية أربع مرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابان بمضاعفة الأموال التي تدفعها للقوات الأمريكية الموجودة لديها بمقدار أربع مرات لتغطية تكلفة وجودها هناك، حسبما أفادت مجلة "فورين بوليسي" نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين حاليين وسابقين.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن المسؤولين الأمريكيين ذكروا أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قدم هذا الطلب للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة للمنطقة في يوليو الماضي .

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