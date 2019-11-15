إقليم بوسني يمنع المهاجرين من مغادرة مراكز الاستقبال

بلجراد- (د ب أ):

ذكر موقع "كليكس با" الإخباري أن السلطات البوسنية في إقليم "اونسكو-سانكي" على الحدود مع كرواتيا فرضت اليوم الجمعة حظرا على المهاجرين الذين يغادرون مراكز الاستقبال.

ونقل الموقع عن وزير الداخلية بالإقليم، نيرمين كلياسي قوله إنه تم اتخاذ القرار بسبب الضغوط على السلطات من العدد الكبير للمهاجرين في المنطقة.

غير أنه بشكل فعال يضر القرار فقط بالسكان في مركزي رسميين للمهاجرين وهما "بيرا" و"ميرال" في بلدة بيهاتش.

والأشخاص هناك يتم تسجيلهم بشكل رسمي كطالبي لجوء، على الرغم من أنه اتضح أنهم لا يعتزمون البقاء في البوسنة بشكل دائم.

وطبقا للتقرير، لا تنطبق القيود على المهاجرين، في أماكن أخرى، مما يعني أنه سيكون لهم الحرية في عبور الحدود ومواصلة رحلتهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي الغنية.

وهناك حوالي سبعة آلاف مهاجر في الإقليم، 2300 منهم في مركزي "بيرا" و"ميرال".