جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقتل 8 أفراد من عائلة السواركة

القاهرة - مصراوي:

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل 8 أفراد من عائلة السواركة، خلال قصف جوي فجر الخميس، على منزلهم.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يكن يعلم بوجود مدنيين في المنزل، وأن القصف كان يستهدف به قيادات من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعتقد منزل عائلة السواركة، في مدينة دير البلح، كان خاليًا من المدنيين، وأنه يأوي عناصر وصفها بـ"الإرهابية".

وزعم جيش الاحتلال: "قيّمنا الهدف في دير البلح، وكنا نعتقد أنه فارغ من السكان، وأنه جزء من البنية التحتية للجهاد".

وقال: "نحن على دراية بالإدعاءات التي تفيد بأن من قتلوا في دير البلح ليسوا مقاتلين… نحن نبذل جهوداً استخبارية وعملياتية كبيرة لعدم إلحاق الأذى بغير المقاتلين".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من اعتراض صواريخ أطلقت منه على جنوب إسرائيل لتضع تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها الخميس في مهب الريح.