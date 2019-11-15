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    بلجيكا تعلن عدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين

    10:44 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
    بلجيكا تعلن عدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين

    اللاجئين

    بروكسل - أ ش أ

    أعلنت السلطات البلجيكية أنها لم تعد قادرة على استيعاب اللاجئين بسبب كثرة طالبي اللجوء وامتلاء الأماكن المخصصة لهم.

    وقال الجهاز الخاص بالمسائل الاجتماعية والهجرة - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" - إن الهيئة الفيدرالية المكلفة باستقبال اللاجئين باتت تواجه مشكلة إيجاد أماكن لإيواء اللاجئين".

    وأضاف أن هذه الظروف دفعت مجلس الوزراء إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لدعم الأجهزة المكلفة بقبول اللاجئين وتوزيعهم على مراكز اللجوء، أهمها انتداب موظفين إضافيين، وإمكانية مطالبة القطاع الخاص بتقديم المساعدة، والتسريع بدراسة طلبات منح اللجوء لتجنب تكدّس الطلبات.

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