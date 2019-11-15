القوات الروسية تشغل قاعدة عسكرية تخلت عنها واشنطن في سوريا

موسكو- (د ب ا):

بثت قناة تلفزيون "كراسنايا زفزدا" الروسية اليوم الجمعة لقطات توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة من الشرطة العسكرية الروسية، وسيطرتها على قاعدة عسكرية أمريكية تخلت عنها واشنطن مؤخرا في الرقة، شمالي سوريا.

ويوثق مقطع الفيديو لحظة إنزال أفراد من الشرطة العسكرية الروسية من مروحيات هجومية طراز "مي – 35"، وتقدمهم داخل القاعدة الجوية الأمريكية السابقة، حيث تظهر في المشاهد مستلزمات عسكرية شخصية تركها العسكريون الأمريكيون خلفهم، إضافة إلى منشآت البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك مبنى مبيت العسكريين وصالة للتمارين الرياضية.

كان الجيش الأمريكي أخلى في عجالة هذه القاعدة العسكرية، مما جعل سلاح الجو الروسي يدفع بسرعة بمروحياته إليها كي لا يسمح للأمريكيين بتدمير مدرج الهبوط والإقلاع كما فعلوا مع قواعد مماثلة في أوقات سابقة، وتم وضع مرافق الموقع العسكري تحت حراسة وحدات الشرطة العسكرية الروسية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سحبت معظم قواتها من شمال سوريا إلى العراق قبل قيام تركيا بشن عمليتها العسكرية "نبع السلام" في المنطقة الشهر الماضي، غير أنها اعادت قرابة 500 جندي إلى سوريا ونشرتم في مناطق حقول النفط.