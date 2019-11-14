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    وفاة سبعيني متأثرًا بجراحة بعد إصابته خلال الاحتجاجات في هونج كونج

    07:24 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    وفاة سبعيني متأثرًا بجراحة بعد إصابته خلال الاحتجاجات في هونج كونج

    اضطرابات هونج كونج

    هونج كونج - (د ب أ)

    ذكرت وسائل الإعلام في هونج كونج اليوم الخميس أن رجلا توفي في المستشفى متأثرا بجراحه بعدما تعرضه لإصابة بحجر خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

    ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن متحدث باسم مستشفى "برينس أوف ويلز" القول إن الرجل السبعيني توفي متأثرا باصابته مساء اليوم الخميس.

    وذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج أن حالته كانت حرجة في المستشفى.

    يشار إلى أن المظاهرات في هونج كونج، المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمستعمرة البريطانية السابقة، دخلت أسبوعها الثالث والعشرين. وقد تحولت الدعوات الأولية بسحب مشروع قانون إلى مطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية وإجراء تحقيق مستقل بشأن عنف الشرطة.

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