ترامب: محادثات مثمرة مع أردوغان وأنا من أشد المعجبين به

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه أجرى محادثات صريحة ومثمرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار ترامب في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع اردوغان إلى أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا بين تركيا والقوات الكردية صامد إلى حد كبير، واصفًا الوضع بأنه "معقد" حيث يتقاتل الجانبان منذ مئات السنين.

وأضاف ترامب: "أنا من أشد المعجبين بالرئيس أردوغان".