الصحة الفلسطينية: 26 شهيدًا بينهم أطفال حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - (مصراوي)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها مساء الأربعاء، إن 26 شهيدًا بينهم ثلاثة أطفال وسيدة ارتقوا، وأصيب أكثر من 70 بينهم أفطال ونساء، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني، على أبناء قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن 16 شهيدًا ارتقوا منذ فجر اليوم، عرف منهم: "خالد معوض سالم فراج، وإبراهيم أيمن فتحي عبد العال، واسماعيل أيمن فتحي عبد العال، ورأفت محمد سلمان عياد، وسهيل خضر خليل قنيطة، وعلاء جبر عبد شتيوي، ومحمود دهام محمود حتحت، وإسلام رأفت محمد عياد، وأحمد أيمن فتحي عبد العال، وأمير رأفت محمد عياد، ومؤمن محمد سلمان قدوم، ومحمد عبد الله شراب، وهيثم حافظ البكري، ويوسف رزق أبو كميل".

وكان عشرة شهداء، ارتقوا في اليوم الأول للعدوان على غزة، وهم: أسماء محمد حسن أبو العطا، وبهاء سليم حسن أبو العطا، ومحمد عطية مصلح حمودة، وإبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس، وزكي عدنان محمد غنامة، وعبد الله عوض ساكب البلبيسي، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد، وراني فايز رجب أبو نصر، وجهاد أيمن أحمد أبو خاطر، ووائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي.