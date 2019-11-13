بيولسي تصف إجراءات عزل بـ"حدث خطير في أمريكا"

القاهرة - (مصراوي)

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في اجتماع حزبي مغلق صباح اليوم، إن الرئيس ترامب يجب أن يحاسب، واصفه التحقيقات في عزله بـ"حدث خطير في بلدنا"، وفقًا لمساعد ديمقراطي، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وتابعت إن ترامب قال أن المادة الثانية من الدستور الأمريكي تمكنه من فعل ما يريد، لكنه غفل أن اليمين الدستورية تعني أننا ندعم الدستور وندافع عنه ضد الأعداء، ولذلك يجب أن يحاسب فهو ليس فوق القانون.

وعن إجراءات عزل ترامب، قالت: "هذا حدث خطير للغاية في بلدنا وكنا نتمنى تجنبه".

وبدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديموقراطيين بذلك مباشرة على الأمريكيين عبر عدسات الكاميرات.

ويدين ترامب تحقيقات الديموقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها "مهزلة" و"حملة هذيان شعواء" ومحاولة "انقلاب". وهو يأمل في غسل هذه "الإهانة" عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2020.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرض كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.

ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة الديمقراطية إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام ترامب في مجلس النواب. وبالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.