الولايات المتحدة تؤكد دعمها لرئيس الوزراء العراقي وحكومته

بغداد - (د ب ا )

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي والحكومة العراقية والرغبة في تعزيز التعاون بين البلدين وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومساعدة العراق على تعزيز أمنه واستقراره واستقلاله وعدم التدخل بشؤونه الداخلية.

وشدد بومبيو، في اتصال هاتفي أجراه مع عبد المهدي على حق التظاهر السلمي في ظل النظام الديمقراطي العراقي ودعم القوات الأمنية العراقية، بحسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أكد عبد المهدي في الاتصال الهاتفي على عزم الحكومة العراقية على التعامل الإيجابي مع المظاهرات والتشديد على سلميتها وحمايتها من قبل القوات الأمنية .

وقال عبد المهدي إن الحكومة العراقية عازمة على الاستمرار بمنهجها في التعامل الإيجابي مع المظاهرات والتشديد على سلميتها وحمايتها من قبل القوات الأمنية والسعي الجاد لتحقيق المطالب وفق الدستور والقانون بحسب البيان الصادر عنه مساء الثلاثاء.

وأكد على الرغبة الجادة بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز علاقات العراق بجيرانه وأصدقائه واحترام سيادته واستقلاله.

ويشهد العراق احتجاجات منذ الشهر الماضي للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية وبإسقاط الحكومة وحل البرلمان.