رئيس الوزراء الفلسطيني يطلب تدخلاً فوريًا لوقف العدوان الإسرائيلي

القاهرة - (مصراوي)

طالب رئيس الوزراء محمد أشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء فلسطين في قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر اليوم عن استشهاد 10 مواطنين، إضافة لعشرات المصابين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال أشتية في بيان له، مساء الثلاثاء: "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورًا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة".

وتابع: "الرئيس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج".

وشدد أشتية على أنه يجب أن لا يسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.