ارتفاع أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 7 شهداء

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد شابان في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرة استطلاع استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في عزبة بيت حانون ما أدى إلى مقلت الشابين عبد الله عوض ساكب البلبيسي (26 عاما)، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد (28 عاما)، جرى نقل جثمانيهما إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وباستشهاد الشابين البلبيسي وأحمد، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم إلى سبعة شهداء، إضافة إلى إصابة 53 مواطنا.

وكان ارتقى 5 شهداء، منذ فجر اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ممتلكات مدنية وشققا سكنية ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، هم: بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عاما)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)، ومحمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنامة (25 عاما)، وإبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس (26 عاما).

وأهاب مسعفون وطواقم إطفاء وإنقاذ بالمواطنين، خاصة الأطفال، الابتعاد عن أماكن القصف والانفجارات، وعدم التجمهر؛ تفاديا لأي إصابات في صفوفهم، كون بعض الصواريخ التي تطلقها طائرات الاحتلال لا تنفجر في لحظتها.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها بين الفينة والأخرى لممتلكات المواطنين المدنية في غزة منذ ساعات الفجر، كما أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية والمستلزمات الطبية.