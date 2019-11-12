الشرق الأوسط: المباحثات في لبنان لم تُسفر عن نتائج إيجابية

القاهرة- (د ب أ):

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات السياسية المستمرة في لبنان منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، قبل أسبوعين، لم تسفر عن أي نتائج إيجابية حتى الآن.

وأضافت أن كل الطروحات اصطدمت بعقبات عدة أبرزها تلك المتعلقة بشكل الحكومة المزمع تشكيلها والخلافات بشأنها بين الأفرقاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة للمشاورات أن الحريري، الذي يشترط تشكيل حكومة "تكنوقراط"، بات يميل إلى عدم قبول تكليفه.

وكشفت أنه كان اقترح اسم سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، لترؤس حكومة حيادية، غير أن اقتراحه لم يلقَ تجاوباً من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله.

وكشفت المصادر أن مقربين من عون بدأوا بالبحث عن شخصية سنية قريبة من العهد لتشكيل الحكومة.