لافروف: روسيا والصين لا تخططان لإقامة تحالف عسكري

موسكو - أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا والصين لا تعتزمان إقامة تحالف عسكري، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل أحوالها حاليًا.

وأضاف لافروف- في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لا تخطط روسيا ولا الصين لإقامة تحالف عسكري.. العلاقات الروسية الصينية لم تكن أبدا بهذا المستوى من الجودة والثقة في جميع المجالات بما فيها الاقتصاد كأساس للعلاقات، وفي مجال ضمان المصالح الروسية والصينية على الساحة العالمية".