  • عاجل:سرعة تصرف منعت كارثة.. إخماد حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    لافروف: روسيا والصين لا تخططان لإقامة تحالف عسكري

    11:40 ص الجمعة 01 نوفمبر 2019
    لافروف: روسيا والصين لا تخططان لإقامة تحالف عسكري

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    موسكو - أ ش أ

    قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا والصين لا تعتزمان إقامة تحالف عسكري، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل أحوالها حاليًا.

    وأضاف لافروف- في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لا تخطط روسيا ولا الصين لإقامة تحالف عسكري.. العلاقات الروسية الصينية لم تكن أبدا بهذا المستوى من الجودة والثقة في جميع المجالات بما فيها الاقتصاد كأساس للعلاقات، وفي مجال ضمان المصالح الروسية والصينية على الساحة العالمية".

    هذا المحتوى من

    سيرجي لافروف موسكو روسيا الصين

    الخبر التالى:

    البرلمان اليوناني يشدد قانون اللجوء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان