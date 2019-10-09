رئيس البرلمان الإيراني يلغي زيارة أنقرة بعد العدوان التركي على سوريا

طهران (أ ش أ)

ألغی رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، زيارة كانت مقررة إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر برلماني بدعوة من نظيره التركي اعتراضا على العدوان التركي على شمال سوريا .

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء - أن لاريجاني ألغى الزيارة بسبب العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن إطلاق الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا، بهدف القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا - على حد زعمه - .

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أن بلاده دعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإخطارهم ببدء العملية في سوريا.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع غدا الخميس خلف أبواب مغلقة حول الشأن في سوريا.