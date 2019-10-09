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    قوات سوريا الديمقراطية: تركيا تقصف محيط سجن يأوي أخطر عناصر داعش

    09:38 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    قوات سوريا الديمقراطية: تركيا تقصف محيط سجن يأوي أخطر عناصر داعش

    قوات سوريا الديمقراطية

    القاهرة (مصراوي)

    قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إن الجش التركي قصف محيط أحد السجون الذي يحتجز فيه أخطر عناصر تنظيم داعش.

    وكتب مصطفى بالي، مدير المركز الإعلام لقوات سوريا الديمقراطية، على تويتر يقول إن السجن يأوي "أخطر الجهاديين" الذي تم اعتقالهم في القتال ضد داعش.

    قالت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق إن القصف التركي للمنطقة الحدودية قتل خمسة مدنيين وأصاب عشرات آخرين يوم الأربعاء.

    وأضافت القوات أن القصف أودى بحياة ثلاثة من مقاتليها أيضا.

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