رويترز: اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي

القاهرة (مصراوي)

قال مسؤول الإعلام الحربي في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن القوات في شمال شرق سوريا اشتبكت مع قوات تركية على طول الحدود بين البلدين يوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مرفان قامشلو قوله إن الاشتباكات متواصلة على امتداد الحدود بأكملها وقوات سوريا الديمقراطية ترد على الضربات.

وقال مصطفي بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن الجيش السوري قصف مدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا.